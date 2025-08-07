Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, rugpjūčio 6 d. apie 21 val. 40 min. Klaipėdoje, Budelkiemio g., 1987 m. gimusio vyro bute rasti 3 vazonai su galimai narkotiniais augalais, įranga, galimai skirta jiems auginti, augalinės kilmės, galimai narkotinės medžiagos.
Vyriškio seife rastas ir paimtas neužtaisytas, kaip įtariama, dujinis pistoletas, dujų kapsulių ir galimai savadarbių šovinių.
Pradėti du ikiteisminiai tyrimai – dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu ir šaudmenimis bei dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis.
Vyriškio namuose policijos pareigūnai apsilankė tirdami sienų terliojimo bylą. Tą pačią dieną apie 20 val. 05 min. buvo gautas pranešimas, kad Klaipėdoje, Budelkiemio g., purškiamais dažais, iš chuliganiškų paskatų, yra apgadintos bendro naudojimo balkono durys ir sienos.
Žala tikslinama.
Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Apklausinėdami namo gyventojus pareigūnai užsuko ir pas jau minėtą vyrą.
