Klaipėdoje išprievartauta nepilnametė: policija kol kas neskelbia, kad būtų sulaikiusi įtariamąjį

Apie nepilnametės išprievartavimą ketvirtadienio rytą pranešė Policijos departamentas.
Kaip rašoma policijos pranešime, rugpjūčio 6 d. gauta informacija, kad dar rugpjūčio 2 d. apie 18 val. Klaipėdoje vyriškis seksualiai prievartavo nepilnametę (gim. 2011 m.).
Daugiau jokių įvykio detalių policija nepateikia.
Apie sulaikytą ar nustatytą įtariamąjį policija kol kas irgi neskelbia.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl seksualinio prievartavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas tenkino lytinę aistrą su nepilnamečiu prieš šio valią analiniu, oraliniu ar kitokio fizinio sąlyčio būdu panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti, ar kitaip atimdamas galimybę priešintis, ar pasinaudodamas bejėgiška nukentėjusio būkle, baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.
išprievartavimasKlaipėdanepilnametė
