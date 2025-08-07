Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
Lietuvos dienaKriminalai

Klaipėdoje išprievartauta nepilnametė: policija kol kas neskelbia, kad būtų sulaikiusi įtariamąjį

2025 m. rugpjūčio 7 d. 08:17
Lrytas.lt
Klaipėdos policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi nepilnametės išprievartavimą. Policija kol kas skelbia tik apie patį nusikaltimo faktą, tačiau nepraneša, kad būtų sulaikiusi įtariamąjį.
Daugiau nuotraukų (1)
Apie nepilnametės išprievartavimą ketvirtadienio rytą pranešė Policijos departamentas.
Kaip rašoma policijos pranešime, rugpjūčio 6 d. gauta informacija, kad dar rugpjūčio 2 d. apie 18 val. Klaipėdoje vyriškis seksualiai prievartavo nepilnametę (gim. 2011 m.).
Daugiau jokių įvykio detalių policija nepateikia.
Apie sulaikytą ar nustatytą įtariamąjį policija kol kas irgi neskelbia.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl seksualinio prievartavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas tenkino lytinę aistrą su nepilnamečiu prieš šio valią analiniu, oraliniu ar kitokio fizinio sąlyčio būdu panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti, ar kitaip atimdamas galimybę priešintis, ar pasinaudodamas bejėgiška nukentėjusio būkle, baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.
išprievartavimasKlaipėdanepilnametė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.