Per sprogimą duobėje su kanalizacijos vamzdžiais Vilniuje nukentėjo trys vyrai

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 6 d. apie 13 val. 15 min. Vilniuje, L.Sapiegos g., vykdant kanalizacijos darbus iškastoje duobėje su kanalizacijos vamzdžiais, galimai susikaupus garams, įvyko sprogimas.
Policija praneša, kad per sprogimą sužaloti trys vyrai (gimę 1979 m., 2002 m. ir 1966 m.). Visi jie paguldyti į ligoninę.
Surinkta medžiaga dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo. Sprendžiamas klausimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, pažeidęs Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ar kituose teisės aktuose nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, jeigu dėl to įvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe arba atsirado kitokių sunkių padarinių, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.