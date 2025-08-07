Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
Vilniuje vidury baltos dienos trys nusikaltėliai apiplėšė vyrą

2025 m. rugpjūčio 7 d. 11:02
Lrytas.lt
Vilniaus policija ieško trijų nusikaltėlių, vidury baltos dienos apiplėšusių vyrą.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 6 d. apie 16 val. Vilniuje, Šv. Stepono g., trys nusikaltėliai užpuolė vyrą (gim. 1988 m.) ir pagrobė 1 100 eurų bei 500 svarų sterlingų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis pagrobė svetimą turtą, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
