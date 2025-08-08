Moldovos pilietis pasieniečiams įkliuvo su vairuotojo pažymėjimo klastote

Ketvirtadienį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kalvarijos pasienio užkardos pareigūnai ties Senosios Radiškės kaimu (Kalvarijos sav.), netoli Lietuvos–Lenkijos sienos, sustabdė Lenkijoje registruotą automobilį „Toyota Avensis“.
Vairuotojas, 22-ejų Moldovos pilietis, pasieniečiams pateikė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei neva gimtojoje šalyje išduotą vairuotojo pažymėjimą. Jį apžiūrėjusiems VSAT pareigūnams kilo įtarimų dėl šio dokumento autentiškumo. Nuodugniau jį ištyrę, Kalvarijos pasieniečiai nustatė, kad dokumentas pagamintas ne pagal vertybinių popierių gamybos reikalavimus. Tai leido padaryti prielaidą, kad pateiktas vairuotojo pažymėjimas – visiška klastotė.
Kalvarijos užkardos pasieniečiai taip pat nustatė, kad Moldovos pilietis automobilį vairavo neturėdamas šios teisės. Už tai jam surašytas administracinio nusižengimo protokolas ir skirta 300 eurų bauda bei poveikio priemonė – specialiosios teisės pusmečiui atėmimas (galimybė įgyti teisę vairuoti transporto priemones).
Toyotos vairuotoją pasieniečiai sulaikė 48 valandoms ir uždarė į areštinę.
Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo juo Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už šią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Iki penktadienio teisme bus nuspręsta, kokią kardomąją priemonę užsieniečiui skirti.
Automobilis „Toyota Avensis“ perduotas vairuotojo įgaliotam asmeniui, pateikusiam reikiamus dokumentus.
klastotėmoldavaisulaikymas
