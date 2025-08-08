Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
Sunkvežimį su puspriekabe vairavęs girtas vyras nesėkmingai bandė papirkti Marijampolės pareigūną

2025 m. rugpjūčio 8 d. 09:53
Už grotų atsidūrė sunkvežimio vairuotojas, kuris įkliuvę girtas prie vairo nesėkmingai bandė papirkti policijos pareigūną.
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 7 d. apie 7 val. 20 min. Kalvarijos savivaldybėje, kelio Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 97-ame km, vyras (gim. 1960 m.), siekdamas išvengti administracinės atsakomybės už tai, kad sunkvežimį su puspriekabe vairavo girtas (į alkotesterį pripūtė 0,79 prom.), Marijampolės apskrities VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnui davė 50 eurų kyšį.
Vyras sulaikytas ir uždarytas į Marijampolės apskrities VPK laikino sulaikymo patalpas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl papirkimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui arba trečiajam asmeniui už pageidaujamą valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
