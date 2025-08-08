Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
Zarasų policija prašo pagalbos ieškant vandalų – buvo padegtas naujas skulptoriaus M. Saukos kūrinys

2025 m. rugpjūčio 8 d. 10:13
Zarasų policija kreipiasi į visuomenę ir prašo pagalbos ieškant vandalų, padegusių naują skulptoriaus M. Saukos kūrinį.
Kaip rašoma Utenos apskrities VPK pranešime, rugpjūčio 7 d. Zarasuose, D.Bukonto g., apie 23 val. buvo padegta skulptoriaus Mykolo Saukos nauja skulptūra „Liudytoja“.
Policija kreipiasi į žmones ką nors mačiusius ar turinčius informacijos apie šį vandalų išpuolį - turintys informacijos prašomi susisiekti su Utenos apskrities VPK Zarasų r. PK Veiklos skyriaus viršininke Neringa Čiegiene, tel. +370 672 39 134, arba el. paštu neringa.ciegiene@policija.lt, arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
Įvykį tiria Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato pareigūnai.
