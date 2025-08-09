Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaKriminalai

Girta Šakių r. gyventoja peiliu sužalojo sugėrovą

2025 m. rugpjūčio 9 d. 11:48
Lrytas.lt
Šakių policija sulaikė ir į areštinę uždarė girtą moterį, kuri per išgertuves peiliu sužalojo sugėrovą.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 8 d. apie 17 val. 30 min. Šakių r., Veršių kaime, namuose, išgertuvių metu, kilus konfliktui, moteris peiliu sužalojo vyrą (gim. 1960 m.).
Nukentėjęs vyriškis gydomas ambulatoriškai.
Girta (1,95 prom.) įtariamoji (gimusi 1963 m.) sulaikyta ir uždaryta į Kauno apskrities VPK areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas nesunkiai sužalojo ar susargdino savo artimąjį giminaitį ar šeimos narį, baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.
sužalojimasišgertuvėsgirta moteris
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.