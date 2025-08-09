Girta Šakių r. gyventoja peiliu sužalojo sugėrovą

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 8 d. apie 17 val. 30 min. Šakių r., Veršių kaime, namuose, išgertuvių metu, kilus konfliktui, moteris peiliu sužalojo vyrą (gim. 1960 m.).
Nukentėjęs vyriškis gydomas ambulatoriškai.
Girta (1,95 prom.) įtariamoji (gimusi 1963 m.) sulaikyta ir uždaryta į Kauno apskrities VPK areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas nesunkiai sužalojo ar susargdino savo artimąjį giminaitį ar šeimos narį, baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.
