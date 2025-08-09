Iš vilniečio sukčiai išviliojo solidžią pinigų sumą

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 8 d. apie 10 val. Vilniaus apskrities VPK gautas vyro (gim. 1971 m.) pranešimas, kad rugpjūčio 7 d. apie 14 val. 18 min. Vilniuje, Taikos g., būnant namuose, jam į mobiliojo ryšio telefoną paskambino rusiškai kalbantys nepažįstami žmonės.
Skambinusieji prisistatė telekomunikacijų įmonės, banko darbuotojais bei policijos pareigūnais ir taip apgaulės būdu išviliojo 49 400 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo labai didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, ar didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes arba išvengė labai didelės vertės turtinės prievolės ar ją panaikino, arba sukčiavo dalyvaudamas organizuotoje grupėje, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.
