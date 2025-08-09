Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaKriminalai

Iš vilniečio sukčiai išviliojo solidžią pinigų sumą

2025 m. rugpjūčio 9 d. 12:02
Lrytas.lt
Vilniaus policija ieško nusikaltėlių, apgavusių pusamžį vyrą ir iš jo išviliojusių solidžią pinigų sumą.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 8 d. apie 10 val. Vilniaus apskrities VPK gautas vyro (gim. 1971 m.) pranešimas, kad rugpjūčio 7 d. apie 14 val. 18 min. Vilniuje, Taikos g., būnant namuose, jam į mobiliojo ryšio telefoną paskambino rusiškai kalbantys nepažįstami žmonės.
Skambinusieji prisistatė telekomunikacijų įmonės, banko darbuotojais bei policijos pareigūnais ir taip apgaulės būdu išviliojo 49 400 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo labai didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, ar didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes arba išvengė labai didelės vertės turtinės prievolės ar ją panaikino, arba sukčiavo dalyvaudamas organizuotoje grupėje, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.
sukčiaisukčiavimasPinigai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.