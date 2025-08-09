Reidas Vilniuje: įkliuvo ir girtų, ir beteisių, tačiau ne jie stebino labiausiai

Reidą pareigūnai pavakare pradėjo greta Vilniaus esančiuose Sudervės ir Galinės kaimuose. Pažeidėjų įkliuvo ir vienoje, ir kitoje vietoje.
Sudervėje sustabdytas automobilio „Subaru“ vairuotojas (gim. 1965 m.) pareigūnams į alkotesterį pripūtė 1,28 prom.
Tuo tarpu Galinės kaime sustabdyto BMW vairuotojas pūstelėjo 0,62 prom. Vyras teisinosi su draugais išgėręs „pora alaus“.
Galinės kaime įkliuvo ir pirmas beteisis. Taip pat BMW vairavęs vaikinas būdamas dar žalias vairuotojas padarė Kelių eismo taisyklių pažeidimą, dėl kurio pasibaigus jo porai pirmų vairavimo metų ir keičiant vairuotojo pažymėjimą į nuolatinį, reikėjo išklausyti papildomą vairuotojų mokymą.
Lietuvoje galiojantys įstatymai nurodo, kad jei per vienerius metus vairuotojas, kuriam tai daryti yra privalu, nebaigė papildomų vairuotojų mokymų, jis praranda teisę vairuoti. Šią teisę vėliau jis gali susigrąžinti tik perlaikęs teorijos ir praktikos egzaminus.
Būtent šių įpareigojimų Galinės kaime įkliuvęs jaunuolis ir nebuvo įvykdęs, tad ir teisės vairuoti jis neturėjo.
Su draugais gėrė alų
Vakarop grįžę į sostinę, pareigūnams Laisvės pr. gale ties sankirta su Oslo g. įkliuvo lengvai apsvaigęs automobilio „Mini“ vairuotojas. Vyras į alkotesterį pripūtė 0,61 prom.
Reidui persikėlus į Žirnių g. ir Liepkalnio g. sankirtą, čia atriedėjo automobilis „Toyota“, kurio vairuotojas (gim. 2006 m.) šiemet teisę vairuoti prarado dėl to, kad leistiną greitį viršijo daugiau nei 50 km/val.
Ten pat įkliuvo ir du girti vairuotojai. „Renault“ vairavęs vyras (gim. 1994 m.), kuris prieš tai su draugais gėrė alų, pirmu pūtimu į alkotesterį pripūtė 1,33 prom., antru - 1,20 prom.
Automobilio „Chrysler“ vairuotojas (gim. 1972 m.) pūstelėjo 0,90 prom.
Išgėrę, bet dar galintys vairuoti - kas 10 minučių
Reidui sugrįžus į Laisvės pr., čia įkliuvo dar trys beteisiai vairuotojai. Visų pirma buvo sustabdytas ukrainiečio vairuojamas BMW. Paaiškėjo, kad vyras be teisių įkliuna jau ne pirmą kartą - vairuotojo pažymėjimo jis niekada neturėjo, o važiuoti vyrui vis nori.
Užsieniečio automobilis iš reido vietos išgabentas techninės pagalbos sunkvežimiu. Jis bus saugomas policijos aikštelėje, nes šiuo atveju įstatymai numato transporto priemonės konfiskavimą - tą turės nuspręsti teismas.
Techninės pagalbos sunkvežimis iš reido vietos išgabeno ir automobilį „Volkswagen“, kurio vairuotojas savo teises prieš kurį laiką pragėrė, o dabar įkliuvo vairuodamas, nors teisės tam ir neturi.
Paskutinė beteisė vairuotoja įkliuvo prie BMW vairo. Teisių mergina prieš kurį laiką neteko dėl chuliganiško vairavimo.
Nors per šį reidą įkliuvo ir girtų, ir beteisių vairuotojų, pareigūnus labiausiai stebino ne jie, o tai, kiek žmonių bando suderinti alkoholio vartojimą su vairavimu - išgėrę, bet leistinos alkoholio normos neviršę vairuotojai pro pareigūnus važiavo kone kas dešimt minučių.
Pareigūnai vairuotojus įspėja, kad tokie reidai bus rengiami ir ateityje.
kelių policijos reidasVilniusgirti vairuotojai
Rodyti daugiau žymių