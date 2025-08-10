Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos diena Kriminalai

Girta moteris Radviliškio rajone smurtavo prieš du vyrus

2025 m. rugpjūčio 10 d. 12:43
Lrytas.lt
Radviliškio policijos pareigūnai tiria incidentą, kuomet girta moteris smurtavo prieš du vyrus.
Kaip pranešė Šiaulių apskrities VPK, rugpjūčio 9 d. apie 19 val. 24 min. Radviliškio r., Šeduvoje, girta moteris (gimusi 1959 m.) smurtavo prieš du vyrus.
Policija praneša, kad vienas girtos moters smurtą patyręs vyras (gim. 2003 m.) buvo blaivus, o štai antrasis (gim. 1981 m.) į alkotesterį po incidento pripūtė 1,89 prom.
Girtam vyrui prireikė medikų pagalbos, sužalojimus jis gydosi ambulatoriškai.
Prieš vyrus smurtavusiai moteriai nustatytas 2,50 prom. girtumas.
Įvykis tiriamas.
