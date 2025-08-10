Kilus konfliktui vilnietis apšaudė pažįstamą moterį – prireikė medikų pagalbos

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 9 d. apie 15 val. 30 min. Vilniuje, Kalvarijų g., prie namo, konflikto metu, iš matymo pažįstamas vyriškis, galimai iš pneumatinio ginklo, iššovė šūvius į moterį (gim. 1976 m.).
Policija praneša, kad moteriai prireikė medikų pagalbos. Suteikus medicinos pagalbą ligoninėje, moteris išleista gydytis ambulatoriškai.
Tuo tarpu įtariamasis apšaudęs moterį, įtariamasis paspruko ir yra ieškomas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.