Patikėjusi sukčiais vilnietė neteko kone 60 tūkst. eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 9 d. apie 16 val. 24 min. į Vilniaus apskrities VPK kreipėsi moteris (gimusi 1948 m), kuri pareiškė, kad nuo rugpjūčio 6 d. iki rugpjūčio 9 d. Vilniuje, Pašilaičių g., būnant namuose, jai paskambino nepažįstami žmonės, kurie apgaulės būdu išviliojo 59 900 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo labai didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, ar didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes arba išvengė labai didelės vertės turtinės prievolės ar ją panaikino, arba sukčiavo dalyvaudamas organizuotoje grupėje, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.
