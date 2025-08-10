Per vilniečių konfliktą Pilaitėje aidėjo šūviai – niekas nesužeistas

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 10 d. apie 23 val. 30 min. Vilniuje, Gilužio g., viešoje vietoje, kilo konfliktas tarp gatvėje susitikusių nepažįstamų žmonių.
Vienas konflikte dalyvavęs vyras sutiktiems moteriai (gimusi 2003 m.) ir vyrui (gim. 2004 m.) pradėjo grasinti ir gąsdinti, kad tuoj nueis namo, atsineš ginklą ir pradės šaudyti.
Policija praneša, kad galiausiai vyras savo grasinimus vyras įvykdė - iššovė kelis kartus į orą.
Įncidento metu žmonės nesužaloti.
Policija įtariamąjį (gim. 1988 m.) surado. Jam įteiktas šaukimas, pneumatinis ginklas paimtas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas grasino nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
grasinimas nužudytiVilniusšūviai
