Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Karas Ukrainoje
Lrytas rekomenduoja
Europos burės
#kuriaMES
Korgių lenktynės 2025
Žinios, kurios šviečia.
Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Prenumeruoti
Lietuvos diena
Kriminalai
2025 m. rugpjūčio 10 d. 10:55
Po tragedijos Žvėryne – neatsakyti klausimai ir kraupi įvykių chronologija
2025 m. rugpjūčio 10 d. 10:55
Lrytas Premium nariams
Kaimynai, bendraklasiai, tuos pačius būrelius lankę, kartu šachmatais žaidę paaugliai. Kas įvyko tarp šių penkiolikamečių vilniečių, kad vienas jų praėjusį savaitgalį tapo žudiku, o kitas – jo auka?
Daugiau nuotraukų (43)
Žvėrynas
Žmogžudystė
Vilnius
Rodyti daugiau žymių