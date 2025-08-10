Telšiuose pavogtas automobilis su švediškais valstybiniais numeriais

Kaip pranešė Telšių apskrities VPK, nuo rugpjūčio 8 d. 22 val. iki rugpjūčio 9 d. 6 val. 30 min. Telšiuose, Aguonų g., iš neužrakinto gyvenamojo namo kažkas pasiėmė raktą ir iš namo kiemo pavogė vyro (gim. 1989 m.) juodos spalvos automobilį „Kia Sportage“.
2017 m. pagamintas automobilis yra su Švedijos valstybiniais numeriais.
Automobilyje buvo palikta savininko pinigine su banko mokėjimo kortele ir asmens dokumentais, ten pat buvo vaikiškas vežimėlis ir kėdutė, transporto priemonės aptarnavimo knyga ir dokumentai.
Turtinė žala 17 250 eurų.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
vogtas automobiliskia sportageVagystė
Rodyti daugiau žymių