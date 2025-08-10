Ukmergėje padegtas butas, į areštinę uždaryti du girti įtariamieji

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 9 d. apie 3 val. 50 min. Ukmergėje, Miškų g., bute kilo gaisras, kurio metu apdegė namų apyvokos daiktai ir baldai, aprūko sienos ir lubos.
Įtariamas padegimas. Nuostolis nustatinėjamas.
Policija praneša sulaikiusi du girtus įtariamuosius (gimę 1990 m. ir 1983 m.). Vienam po sulaikymo nustatytas 2,01 prom. girtumas, antram - 1,84 prom.
Abu įtariamieji uždaryti į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
padegimasUkmergėsulaikymas
