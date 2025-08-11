Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaKriminalai

Girtų namiškių konfliktas Jonavoje: vienas sužalotas peiliu, kitas nakvojo areštinėje

2025 m. rugpjūčio 11 d. 09:56
Lrytas.lt
Jonavos policija sulaikė ir į areštinę uždarė girtą vyrą, kuris per konfliktą peiliu sužalojo kitą girtą vyriškį. Incidentas įvyko tarp šeimos narių.
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 10 d. apie 21 val., Jonavoje, Panerių g., namuose, konflikto metu, girtas (2,36 prom.) vyras (gim. 1963 m.) peiliu sužalojo kitą girtą (3,23 prom.) vyrą (gim. 1992 m.).
Nukentėjęs vyriškis, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
