Incidentas kelyje: Mažeikių ugniagesys sumušė BMW vairuotoją, vėliau gelbėtojo automobilyje rasta kvaišalų

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 10 d. apie 21 val. 41 min. Mažeikiuose, Žemaitijos g., kelyje įvykusio konflikto metu, ne tarnybos metu neuniformuotas PAGD ugniagesys-gelbėtojas (gim. 1991 m.), priėjo prie automobilyje BMW sėdinčio vairuotojo (gim. 1990 m.) ir jį sumušė.
Nukentėjusysis nuo medikų pagalbos atsisakė.
Ugniagesio-gelbėtojo automobilyje „Audi A4“ rasti ir paimti 5 vnt. folijos lankstinukai su galimai narkotinėmis medžiagomis.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir dėl neteisėto disponavimo kvaišalais be tikslo juos platinti.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
KonfliktasMažeikiaiugniagesys
