Kilus konfliktui tarp kaimynų vilnietis pradėjo mosuoti pistoletu – atvykę pareigūnai pistoletą atėmė

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 10 d. apie 16 val. 20 min. Vilniuje, Jeruzalės g., daugiabučio namo kieme, kilus konfliktui, vyras (gim. 1988 m.) galimai pneumatiniu ginklu grasino kitam vyrui (gim. 1974 m.).
Pirminiais duomenimis, konfliktas kilo tarp kaimynų.
Per incidentą niekas nenukentėjo.
Atvykę pareigūnai ginklą paėmė, o jo savininką sulaikė ir uždarė į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas grasino nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
