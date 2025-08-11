Vairuodamas įkliuvo švelniai įkaušęs kariuomenės vyresnysis technikas

Kaip pranešė Alytaus apskrities VPK, rugpjūčio 10 d. apie 10 val. 09 min. Prienų r., Užukalnio kaime, sustabdytas automobilis „Audi A4“, kurį vairavo ne tarnybos metu neuniformuotas Lietuvos kariuomenės vyresnysis technikas (gim. 1994 m.).
Vyras buvo švelniai įkaušęs. Jam nustatytas 0,44 prom. girtumas.
Vairuotojui surašytas protokolas.
Administracinių nusižengimų kodeksas nurodo, kad transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai, taip pat apsvaigimo patikrinimo vengimas arba alkoholio (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės neblaivumas), narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo, užtraukia baudą vairuotojams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų.
Už nurodytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienų metų iki vienų metų šešių mėnesių arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo šešių mėnesių iki vienų metų ir draudimą vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, nuo vienų metų iki vienų metų šešių mėnesių.
girtas vairuotojasKariuomenėPrienų rajonas
