Kaune sulaikomas chuliganas į pareigūnus nukreipė ginklą

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 11 d. apie 20 val. 40 min. Kaune, Lampėdžių g., daugiabučio namo laiptinėje, už viešosios tvarkos pažeidimą sulaikomas vyras į Kauno apskities VPK pareigūnus nukreipė ginklą.
Įtariamasis (gim. 1956 m.) buvo nuginkluotas ir sulaikytas. Pas jį rastas ir paimtas galimai Airsoft automatinis ginklas.
Blaivumą tikrintis vyras atsisakė.
Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Airsoftiniai ginklai yra tikslios tikrų ginklų imitacijos, šaudančios plastikiniais rutuliukais ir naudojamos sportiniame kariniame žaidime, kuriame imituojami tikrų jėgos ir karinių struktūrų veiksmai. Šiems ginklams leidimų nereikia, jiems nėra taikomi jokie apribojimai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
sulaikymasKaunasginklas
Rodyti daugiau žymių