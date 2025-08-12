Žinios, kurios šviečia.
Šešių savo vaikų išlaikyti nenorintis vyras sulaukė pareigūnų dėmesio

2025 m. rugpjūčio 12 d. 08:59
Lrytas.lt
Tauragės apskrities VPK pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal retai naudojamą Baudžiamojo kodekso straipsnį. Jei tyrimo metu surinkti duomenys nukeliaus iki teismo, vienam vietos gyventojui už vengimą išlaikyti šešis savo vaikus grės iki dvejų metų kalėjimo.
Kaip pranešė Tauragės apskrities VPK, rugpjūčio 11 d. policijoje gautas pareiškimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, nes vyras (gim. 1993 m.), neišlaiko savo šešių vaikų.
Pasak pareiškimo vaikų išlaikymo išmokų skola valstybės biudžetui sudaro 8 988 eurų.
Policija, gavusi pareiškimą, pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal retai taikomą Baudžiamojo kodekso straispnį - dėl vengimo išlaikyti vaikus.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas vengė pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, mokėti lėšas vaikui išlaikyti ar teikti kitą būtiną materialią paramą vaikui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
