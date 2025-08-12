Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaKriminalai

Ukmergės policija sučiupo du vyrus ir moterį, auginusius kanapes – buvo itin atsargūs, turėjo specifinių žinių

2025 m. rugpjūčio 12 d. 11:15
Vilniaus apskrities VPK
Rugpjūčio 8 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos pareigūnai sulaikė kanapių augintojus ir užkirto kelią labai didelio kiekio narkotinių medžiagų patekimui į apyvartą.
Atlikus kratas, buvo paimtas didelis auginamų kanapių kiekis.
Ukmergiškiai pareigūnai nustatė dvi kanapių auginimo vietas – šie augalai buvo auginami atokiose miško vietovėse. Iš viso pareigūnai paėmė 432 kanapių augalus.
Kratų metu pareigūnai taip pat rado ir paėmė džiovintus kanapių produktus, trąšas, miligramines svarstykles, šovinius bei nešaunamąjį ginklą.
Įtariamieji ypatingai laikėsi atsargumo priemonių: daugiabučio namo rūsyje jie įrengė kanapių daiginimo laboratoriją, o vėliau daigus perkeldavo į atokią, žmonių nelankomą vietą. Anot pareigūnų, įtariamieji turėjo specifinių žinių, reikalingų kanapėms auginti.
Įtariamieji yra Ukmergės miesto gyventojai – du vyrai ir moteris, kurių amžius – 32–33 metai. Vienam iš jų Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmai skyrė kardomąją priemonę – suėmimą trims mėnesiams. Šis vyras policijai buvo žinomas bei praeityje jau teistas už analogišką nusikalstamą veiką.
Įtariamiesiems pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti ir dėl neteisėto aguonų ar kanapių auginimo.
