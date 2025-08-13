Šakių gyventojas du teisėtus revolverius laikė neužrakintame sandėliuke daugiabučio rūsyje – ginklus pavogė

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 12 d. apie 8 val. 54 min. Šakiuose, Kęstučio g. pastebėta, kad iš daugiabučio namo rūsio, nerakinamo sandėliuko, neaiškiomis aplinkybėmis dingo teisėtai laikomi 2 revolveriai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl šaunamojo ginklo pagrobimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.
pistoletasrevolverisVagystė
