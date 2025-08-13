Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaKriminalai

Šakių gyventojas du teisėtus revolverius laikė neužrakintame sandėliuke daugiabučio rūsyje – ginklus pavogė

2025 m. rugpjūčio 13 d. 08:31
Lrytas.lt
Vienas Šakių gyventojas policijai pasiskundė, kad dingo jo teisėtai laikyti du revolveriai. Ginklus vyras laikė nerakinamame sandėliuke daugiabučio rūsyje.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 12 d. apie 8 val. 54 min. Šakiuose, Kęstučio g. pastebėta, kad iš daugiabučio namo rūsio, nerakinamo sandėliuko, neaiškiomis aplinkybėmis dingo teisėtai laikomi 2 revolveriai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl šaunamojo ginklo pagrobimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.
pistoletasrevolverisVagystė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.