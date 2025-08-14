Blaivi klaipėdietė su policininkais kalbėtis noro neturėjo: teko bendrauti su medikais

Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnų teigimu, apie 22 val. 12 min. gautas pranešimas, kad Baltijos prospektu važiuoja „Toyota Auris“, kurią vairuojantis žmogus gali būti neblaivus.
Mieste budėjusių policininkų ekipažas šį automobilį stabdė šviesos ir garso signalais bei per garsiakalbį išreikštais reikalavimais sustoti.
Tačiau jo vairuotojui tai jokio įspūdžio nedarė ir jis bandė sprukti, pavojingai manevruodamas ir keldamas pavojų sau bei kitiems eismo dalyviams.
Bėglys nuvažiavo pakankamai toli – „Toyota Auris“, kurios gaudynėse dalyvavo gausios policininkų pajėgos, pareigūnams sustabdyti pavyko tik pietinėje uostamiesčio dalyje esančiame Statybininkų prospekte.
Automobilį vairavo 46 metų moteris, kuri buvo blaivi.
Kodėl dama nepanoro bendrauti su policininkais, paaiškėjo labai greitai.
Nustatyta, kad ji neturi teisės vairuoti, o automobilis neapdraustas privalomuoju vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu.
Dėl galimo sveikatos sutrikimo bėglė perduota medikams.
Moters atžvilgiu administracinės teisenos pradėtos pagal keturis Administracinių nusižengimų kodekso straipsnius – jai gresia piniginės baudos.
gaudynėsbėglystoyota auris
Rodyti daugiau žymių