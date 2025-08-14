Sukčiai savo kišenes vėl pasipildė solidžiomis sumomis

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 13 d. apie 8 val. 49 min. į Klaipėdos apskrities VPK kreipėsi vyras (gim. 1958 m.), kuris pareiškė, kad nuo š.m. gegužės 26 d. iki liepos 21 d. Klaipėdoje, investuodamas finansų rinkose, nepažįstamam žmogui į jo nurodytas sąskaitas pervedė 19 040 eurų.
Taip pat rugpjūčio 13 d. apie 17 val. 21 min. į Vilniaus apskrities VPK kreipėsi vyras (gim. 1947 m.), kuris pareiškė, kad tą pačią dieną apie 15 val. 15 min. Šalčininkų r., Čiužiakampio kaime, jam paskambino rusiškai kalbantys nepažįstami žmonės, kurie prisistatę banko, policijos ir telekomunikacijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 17 000 eurų.
Tą pačią dieną apie 21 val. 02 min. į Kauno apskrities VPK kreipėsi vyras (gim. 1950 m.), kuris pareiškė, kad tą pačią dieną apie 13 val. Kauno r., Vilkijoje, jam paskambino nepažįstami žmonės, kurie kalbėjo rusų kalba.
Skambinusieji, prisistatę policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 22 900 eurų.
Visus įvykius tiria policija.
Kaip nurodo Baudžiamasis kodeksas, tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
sukčiaisukčiavimasPinigai
