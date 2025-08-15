Kaune padegta stoginė, per incidentą apdegė 3 lengvieji automobiliai

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 15 d. apie 0 val. 45 min. Kaune, Švenčionių g. aikštelėje kilo gaisras, kurio metu apdegė stoginė bei šalia stovėję 3 lengvieji automobiliai. Jų duomenys dar tikslinami.
Įtariamas padegimas. Nuostolis nustatinėjamas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.