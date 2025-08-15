Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos diena

Kaune padegta stoginė, per incidentą apdegė 3 lengvieji automobiliai

2025 m. rugpjūčio 15 d. 08:53
Lrytas.lt
Kauno policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir ieško piktadarių, naktį iš ketvirtadienio į penktadienį padegusių stoginę. Per incidentą apdegė trys lengvieji automobiliai.
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 15 d. apie 0 val. 45 min. Kaune, Švenčionių g. aikštelėje kilo gaisras, kurio metu apdegė stoginė bei šalia stovėję 3 lengvieji automobiliai. Jų duomenys dar tikslinami.
Įtariamas padegimas. Nuostolis nustatinėjamas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
padegimasKaunastyrimas

