Sukčiai siautėja nestabdydami – gyventojų pinigus viliojo telefonu, per „WhatsApp“ ir „Messenger“

Kaip informavo Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 14 d. gautas vyro (gim. 1956 m.) pranešimas, kad nuo rugpjūčio 12 d. iki 14 d. Vilniuje, būnant namuose, jam paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatę banko darbuotojais, apgaule išviliojo 44 000 eurų.
Tą pačią dieną Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gimusi 1965 m.) pranešimas, kad rugpjūčio 13 d. apie 10 val. Vilniuje, jai paskambinę nepažįstami rusakalbiai žmonės apgaule išviliojo 10 000 eurų ir banko mokėjimo kortelę, kuriuos ji atidavė atvykusiems nepažįstamiems vyrams.
Policijos departamentas informuoja, kad pirmą kontaktą sukčiai su savo auka užmezgė per „WhatsApp“ programėlę, kuomet vilnietei paskambino rusiškai kalbantis nepažįstamas vyras, kuris prisistatė policijos pareigūnu.
Taip pat rugpjūčio 14 d. Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gimusi 1983 m.) pranešimas, kad rugpjūčio 13 d. nuo 21 val. 39 min. iki 22 val. 05 min. Šalčininkų r., nepažįstami žmonės apgaule išviliojo 3 600 eurų.
Apie 10 val. 30 min. Vilniuje, nepažįstama moteris iš kitos moters (gimusi 1934 m.) apgaule išviliojo 2 000 eurų.
Tauragės apskrities VPK praneša, kad dar liepos 9 apie 21 val. 02 min. Šilalės r., vyras (gim. 1984 m.) už perkamas prekes – stiklo pluoštų vėliavų stiebus ir apdailos detales į nurodytą sąskaitą pervedė pinigus, tačiau minėtų prekių negavo. Nuostolis 600 eurų.
Policijos departamentas informuoja, kad rugpjūčio 14 d. apie 17 val. 23 min. į Klaipėdos apskrities VPK Klaipėdos m. PK kreipėsi moteris (gimusi 1969 m.), kuri pareiškė, kad rugpjūčio 9 d. apie 22 val. Klaipėdoje, Dragūnų g., būnant namuose, per programėle „Messenger“ gavo elektroninį kvietimą su nuoroda dalyvauti loterijoje.
Paspaudus ant nuorodos ir suvedus elektroninės bankininkystės prisijungimo slaptažodžius, apgaulės būdu nuo moters sąskaitos pasisavinta 20 833 eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė didelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
sukčiaisukčiavimasPinigai
