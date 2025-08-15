Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaKriminalai

Virtualus patrulis jau nežinia kelintą kartą kantriai aiškina, kaip išvengti sukčių pinklių: pasidalinkite šia žinute

2025 m. rugpjūčio 15 d. 12:39
Socialiniame tinkle „Facebook“ patruliuojantis Lietuvos policijos Virtualus patrulis penktadienį vėl perspėja gyventojus būti budrius ir dalinasi patariamais, kaip išvengti sukčių pinklių.
„Gavote žinutę iš seno pažįstamo apie „laimėtą prizą“? Deja, tai ne prizas – tai sukčių spąstai, plintantys per nulaužtas jūsų draugų „Facebook“ paskyras.
Rugpjūčio 14 d. viena moteris patikėjo – prarado 20 399,44 eurų.
Jūs dar galite apsaugoti savo ir artimųjų pinigus!
Pasidalinkite šia žinute ir perspėkite tėvus, senelius bei mažiau internetu besinaudojančius artimuosius“, – rašoma Virtualaus patrulio pranešime.
Kartu su pranešimu Virtualus patrulis pasidalino ir pavyzdžiu, kaip sukčiai apgaudinėja žmones. Virtualaus patrulio pateiktą pavyzdį galite matyti nuotraukoje prie šio teksto.
