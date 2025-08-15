Virtualus patrulis jau nežinia kelintą kartą kantriai aiškina, kaip išvengti sukčių pinklių: pasidalinkite šia žinute

„Gavote žinutę iš seno pažįstamo apie „laimėtą prizą“? Deja, tai ne prizas – tai sukčių spąstai, plintantys per nulaužtas jūsų draugų „Facebook“ paskyras.
Rugpjūčio 14 d. viena moteris patikėjo – prarado 20 399,44 eurų.
Jūs dar galite apsaugoti savo ir artimųjų pinigus!
Pasidalinkite šia žinute ir perspėkite tėvus, senelius bei mažiau internetu besinaudojančius artimuosius“, – rašoma Virtualaus patrulio pranešime.
Kartu su pranešimu Virtualus patrulis pasidalino ir pavyzdžiu, kaip sukčiai apgaudinėja žmones. Virtualaus patrulio pateiktą pavyzdį galite matyti nuotraukoje prie šio teksto.
sukčiaiVirtualus patrulisįspėjimas
