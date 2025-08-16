Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos diena Kriminalai

Avariją Vilniaus rajone sukėlęs girtas vairuotojas spruko iš įvykio vietos – sužeisti trys žmonės

2025 m. rugpjūčio 16 d. 09:45
Lrytas.lt
Trys žmonės, įskaitant ir avariją sukėlusį girtą vairuotoją, buvo sužaloti penktadienio vakarą Vilniaus rajone susidūrus dviem lengviesiems automobiliams. Po susidūrimo avarijos kaltininkas spruko iš įvykio vietos.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 15 d. apie 19 val. 34 min. Vilniaus r., Nemenčinės seniūnijoje, Raudondvario kaime, nereguliuojamoje Parčevskių g. ir Švenčionių g. sankirtoje, automobilis „Volvo V40“ sukdamas nepraleido ir susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu automobiliu „Ford Kuga“, vairuojamu vyro (gim. 1955 m.).
Automobilio „Volvo V40“ vairuotojas (gim. 1972 m.) iš eismo įvykio vietos pasišalino.
Apie 20 val. 09 min. pasprukusį vairuotoją suradus, jam nustatytas 2,14 prom. girtumas.
Eismo įvykio metu nukentėjo dvi automobilio „Ford Kuga“ keleivės (gimusios 1963 m. ir 1943 m.). Taip pat sužeistas ir avarijos kaltininkas, automobilio „Volvo V40“ vairuotojas.
Visi sužeistijei, suteikus medicinos pagalbą ligoninėje, gydomi ambulatoriškai.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
girtas vairuotojasavarijaVilniaus rajonas
