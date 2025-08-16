Žinios, kurios šviečia.
Dviejų girtų nepilnamečių šeimyninis konfliktas Zarasuose – įsikišę pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą

2025 m. rugpjūčio 16 d. 08:38
Kilus dviejų girtų nepilnamečių šeimyniniam konfliktui Zarasuose penktadienio vakarą į jį turėjo įsikišti policija. Pareigūnai dėl įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Kaip pranešė Utenos apskrities VPK, rugpjūčio 15 d. apie 22 val. 15 min., Zarasuose, S.Neries g., girta nepilnametė (gimusi 2007 m.) smurtavo prieš kitą girtą nepilnametę (gim. 2008 m.).
Į konfliktą įsikišus pareigūnams, smurtavusiai nepilnametei nustatytas 1,52 prom. girtumas. Panašiai apgirtusi buvo ir smurtą patyrusi mergina - nustatytas 1,57 prom. girtumas.
Pirminiais duomenimis, konfliktas kilo tarp tos pačios šeimos narių.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
