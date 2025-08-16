Orai
2025 m. rugpjūčio 16 d. 21:14
Kraupiau nei siaubo filme: tėvas prievartavo ir savo dukteris, ir sūnus – liudydami vaikai alpo
Istorijos, sukrėtusios šalį
2025 m. rugpjūčio 16 d. 21:14
Lrytas Premium nariams
Septynių vaikų tėvas šiaulietis Alfredas Ušeckas (g. 1962 m.) už prieš savo vaikus naudotą smurtą 2000-ųjų vasarį buvo nuteistas kalėti 14 metų.
