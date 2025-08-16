Žinios, kurios šviečia.
Kriminalai

Lengvai įkaušęs rokiškėnas pradėjo šaudyti pro buto langą – pataikė į jauną moterį

2025 m. rugpjūčio 16 d. 09:21
Lrytas.lt
Rokiškio policija sulaikė ir į areštinę uždarė lengvai įkaušusį vyrą, kuris pradėjo šaudyti pro buto langą ir pataikė į atsitiktinai pro šalį ėjusią jauną moterį.
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 15 d. apie 10 val. 40 min. Rokiškyje, J.Basanavičiaus g., namuose, vyras (gim. 1988 m.) šaudydamas iš orinio šautuvo pro antro aukšto langą, pataikė į moterį (gimusi 2003 m.).
Nors jaunai moteriai buvo sukeltas fizinis skausmas, ji į medikus nesikreipė.
Lengvai įkaušęs įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Jam nustatytas 0,5 prom. girtumas.
Įvykio vietoje rastas ir paimtas pneumatinis šautuvas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
