Lietuvos diena

Palangoje apvogti du pajūrio nameliai – dingo telefonai, eurai ir dokumentai

2025 m. rugpjūčio 16 d. 12:46
Lrytas.lt
Klaipėdos apskrities policija praneša apie dvi vagystes, įvykdytas iš pajūrio namelių.
Kaip rašoma Klaipėdos apskrities VPK pranešime, rugpjūčio 15 d. apie 7 val. Palangoje, Pušyno g., pastebėta, kad iš neužrakinto gyvenamojo namelio pavogti du mobiliojo ryšio telefonai „Samsung“ ir 170 eurų.
Žala – 870 eurų. 
Taip pat rugpjūčio 15 d. apie 7 val. 40 min. Palangoje, Prieplaukos g., pastebėta, kad patekus į poilsio namelį yra pavogtas mobiliojo ryšio telefonas „Xiaomi Redmi 12s“, moteriška rankinė, piniginė, kurioje buvo asmens dokumentai ir banko mokėjimo kortelės, apie 400 eurų, korekciniai akiniai ir kt.
Žala – 1 075 eurai.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vagystės.
