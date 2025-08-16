Palangoje apvogti du pajūrio nameliai – dingo telefonai, eurai ir dokumentai

Kaip rašoma Klaipėdos apskrities VPK pranešime, rugpjūčio 15 d. apie 7 val. Palangoje, Pušyno g., pastebėta, kad iš neužrakinto gyvenamojo namelio pavogti du mobiliojo ryšio telefonai „Samsung“ ir 170 eurų.
Žala – 870 eurų.
Taip pat rugpjūčio 15 d. apie 7 val. 40 min. Palangoje, Prieplaukos g., pastebėta, kad patekus į poilsio namelį yra pavogtas mobiliojo ryšio telefonas „Xiaomi Redmi 12s“, moteriška rankinė, piniginė, kurioje buvo asmens dokumentai ir banko mokėjimo kortelės, apie 400 eurų, korekciniai akiniai ir kt.
Žala – 1 075 eurai.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vagystės.