Prienų r. iš negyvenamos sodybos garažo pavogtas automobilis BMW

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 15 d. apie 16 val. 30 min. Prienų r., Patamulšio kaime, pastebėjo, kad iš negyvenamos sodybos, iš garažo, sugadinus durų spyną, pavogtas automobilis „BMW G5X“ (pagamintas 2018 m.).
Nuostolis 15 000 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą ar saugomą teritoriją arba pagrobė didelės vertės svetimą turtą, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.