Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaKriminalai

Prienų r. iš negyvenamos sodybos garažo pavogtas automobilis BMW

2025 m. rugpjūčio 16 d. 10:06
Lrytas.lt
Prienų policijos pareigūnai ieško nusikaltėlių, iš negyvenamos sodybos garažo pavogusių automobilį BMW.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 15 d. apie 16 val. 30 min. Prienų r., Patamulšio kaime, pastebėjo, kad iš negyvenamos sodybos, iš garažo, sugadinus durų spyną, pavogtas automobilis „BMW G5X“ (pagamintas 2018 m.).
Nuostolis 15 000 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą ar saugomą teritoriją arba pagrobė didelės vertės svetimą turtą, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
VagystėPrienų rajonasBMW

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.