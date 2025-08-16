Utenoje padegtas automobilis, Mažeikių rajone – malkinė

Kaip pranešė Utenos apskrities VPK, rugpjūčio 16 d. apie 0 val. 50 min., Utenoje, Vaižganto g., nenustatytas piktadarys padegė automobilį „Fiat Freemont“ (pagamintas 2015 m.).
Policijos departamentas informuoja, kad taip pat apdegė šalia stovėjusio automobilio „Nissan X-Trail“ (pagamintas 2005 m.) priekiniai žibintai.
Padaryta žala nustatinėjama.
Telšių apskrities VPK praneša, kad keliomis valandomis anksčiau, rugpjūčio 15 d. apie 20 val. 30 min. Mažeikių r., Sedoje, nenustatytas žmogus padegė moters (gimusi 1964 m.) malkinę.
Turtinė žala nustatinėjama.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
padegimasUtenaMažeikių rajonas
