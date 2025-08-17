Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaKriminalai

Jauna moteris Klaipėdoje pasiėmusi draugo pistoletą šovė į sieną

2025 m. rugpjūčio 17 d. 09:14
Lrytas.lt
Klaipėdos policija bando išsiaiškinti, kodėl jauna moteris namuose iš seifo pasiėmusi draugo pistoleto šovė į buto sieną.
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 16 d. apie 8 val. 34 min. Klaipėdoje, Ragainės g., bute, moteris (gimusi 2002 m.) atsirakinusi kambaryje esantį seifą ir pasiėmusi draugui priklausantį pistoletą „CZ85“ iš jo vieną kartą šovė į sieną.
Įvykio metu žmonės nenukentėjo. Ginklas paimtas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
