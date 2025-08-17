Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaKriminalai

Naktinis „Teslos“ skrydis Kaune: kliudęs apsaugines tvoreles vairuotojas pabėgo

2025 m. rugpjūčio 17 d. 12:14
Naktį iš šeštadienio į sekmadienį Šiaurės prospekto ir S.Žukausko gatvės žiedinėje sankryžoje pastebėtas specialiųjų tarnybų sujudimas. Aiškėja, kad iš eismo įvykio pasišalino „Tesla“ vairuotojas.
„Šiaurės pr. žiede avarija. Sudaužė „Teslą“ ir pabėgo palikę mašiną“, – naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ apie 3 val. 11 min. nakties pranešė skaitytoja.
Sekmadienį Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė šią informaciją patvirtino.
„Rugpjūčio 17 d. apie 2 val. 46 min. Kaune, Šiaurės pr. ir S. Žukausko g. žiedinėje sankryžoje, automobilis „Tesla“ kliudė kelio bortelius, apsaugines tvoreles. Vairuotojas pasišalino iš įvykio vietos“, – portalui komentavo Kauno policijos atstovė, pridūrusi, kad pareigūnai aiškinasi įvykio aplinkybes.
„Kas vyksta Kaune“ primena, kad Šiaurės pr. apsauginės tvorelės kliudytos ir rugpjūčio 8 dieną. Tąkart į atitvarus įsirėžė BMW automobilis.
