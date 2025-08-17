Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaKriminalai

Per šeimyninį konfliktą Panevėžio r. peiliu vyrą sužalojusi moteris pasislėpė nuo pareigūnų

2025 m. rugpjūčio 17 d. 09:20
Lrytas.lt
Panevėžio policija ieško moters, kuri kilus šeimyniniam konfliktui namuose čiupo peilį ir juo sužalojo vyrą. Iki atvykstant pareigūnams, moteris pasislėpė.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 15 d. apie 22 val. Panevėžio r., Daukniškių kaime, namuose, moteris peiliu sužalojo girtą vyrą (gim. 1968 m.).
Po incidento vyriškiui nustatytas 1,62 prom. girtumas. 
Nukentėjęs vyras, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Įtariamoji (gim. 1968 m.) pasislėpė ir yra ieškoma.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
sužalojimasPanevėžio rajonasŠeima
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.