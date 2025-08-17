Per šeimyninį konfliktą Panevėžio r. peiliu vyrą sužalojusi moteris pasislėpė nuo pareigūnų

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 15 d. apie 22 val. Panevėžio r., Daukniškių kaime, namuose, moteris peiliu sužalojo girtą vyrą (gim. 1968 m.).
Po incidento vyriškiui nustatytas 1,62 prom. girtumas.
Nukentėjęs vyras, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Įtariamoji (gim. 1968 m.) pasislėpė ir yra ieškoma.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
sužalojimasPanevėžio rajonasŠeima
