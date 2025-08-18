Žinios, kurios šviečia.
Kriminalai

Pas Kaune gyvenantį vyrą iš Tauragės r. pareigūnai rado kilogramą kvaišalų

2025 m. rugpjūčio 18 d. 14:32
Kauno apskrities VPK
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai sulaukė informacijos apie galimai nuo narkotinių – psichotropinių medžiagų apsvaigusį vyrą. Nuvykus į įvykio vietą, vyro gyvenamoje vietoje rastas apie 1 kilogramas galimai narkotinių – psichotropinių medžiagų.
Ilgojo šventinio savaitgalio metu, rugpjūčio 16 d., apie 0 val. 10 min., Reagavimo valdybos pareigūnai Kaune, Europos pr., rado galimai nuo psichiką veikiančių medžiagų apsvaigusį ir sunkiai aplinkoje besiorientuojantį vyrą (gim. 2001 m.).
Namuose rasti ir galimai narkotinių – psichotropinių medžiagų likučiai. Atliktos kratos metu rasta ir įvairių pakuočių – apie 1 kg galimai narkotinių – psichotropinių medžiagų, graminės svarstyklės, pakavimo priemonės – tušti užspaudžiami maišeliai, smulkinimo malūnėliai bei apie 900 eurų.
Sulaikytas vyras yra Tauragės rajono gyventojas, tačiau paskutiniu metu gyveno Kaune.
Kauno apskrities VPK Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai dėl šio įvykio atlieka ikiteisminį tyrimą dėl disponavimo narkotinėmis medžiagomis labai dideliu kiekiu. Už tai gresia laisvės atėmimas nuo dešimties iki penkiolikos metų.
