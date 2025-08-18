Prieš teismą stos keturi vyrai, įtariami kvaišalų platinimu

Baudžiamosios bylos duomenimis, kaltinamieji T.A., P.V., M.V., veikdami bendrininkų grupėje, turėdami tikslą parduoti ar kitaip platinti narkotines ir psichotropines medžiagas, viename Kauno mieste esančiame bute neteisėtai laikė didelį kiekį minėtų medžiagų. Nustatyta, kad vyrai įgijo ir laikė 434 gramus kanapių. Tame pačiame bute buvo aptikti 6 paketai su 514 vnt. rausvos spalvos tablečių, kurių sudėtyje rasta psichotropinės medžiagos – MDMA.
Kaltinamajam T.A. taip pat pareikšti kaltinimai dėl dokumento suklastojimo ir disponavimu juo. Tyrimo duomenimis, vyras savo gyvenamojoje vietoje laikė, įtariama, netikrą, rašaliniu spausdinimo įrenginiu ant plastikinės kortelės atspausdintą vairuotojo pažymėjimą su fiktyviais asmens duomenimis.
Vienas iš vyrų, D.G., šioje byloje kaltinamas narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimu nepilnamečiams. Manoma, kad jis neteisėtai laikė nedidelį kiekį kanapių, kurį neatlygintinai perdavė pažįstamam nepilnamečiui.
Bylos duomenimis, kaltinamieji T.A. ir D.G. gyvenamosiose vietose neteisėtai savo reikmėms laikė augalinės kilmės narkotines ir psichotropines medžiagas.
Baudžiamajame kodekse numatyta griežčiausia kaltinamiesiems T.A., P.V. ir M.V. gresianti bausmė – laisvės atėmimas nuo aštuonerių iki dešimties metų, o D.G. – laisvės atėmimas nuo trejų iki dvylikos metų. Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
