Apie patirtą smurtą 16-metis pareigūnus informavo SMS žinute – įtariamas dėdė

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 16 d. apie 12 val. Vilniaus r., namuose, vyras (gim. 1991 m.) galimai smurtavo prieš nepilnametį (gim. 2009 m.), tuo sukeldamas jam fizinį skausmą.
Lrytas žiniomis, apie tai savaitgalį patyrė smurtą, 16-metis policiją informavo rugpjūčio 18 d. apie 1 val. 02 min. Jis pagalbos numeriu nusiuntė SMS žinutę, kurioje ir pranešė apie įvykį.
Vaikinas teigia, kad kilus konfliktui, prieš jį smurtavo dėdė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas artimoje aplinkoje dėdė nepilnametis
