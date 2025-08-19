Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaKriminalai

Nuo policijos sprukusio girto vairuotojo „Audi“ Vilniaus pakraštyje pakibo ant geležinkelio bėgių

2025 m. rugpjūčio 19 d. 13:58
Lrytas.lt
Avarija baigėsi girto vairuotojo gaudynės Vilniaus pakraštyje pirmadienio vakarą. Žmonės per incidentą nenukentėjo.
Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus apskrities policijoje, pranešimas apie įtartinai manevruojantį automobilį „Audi“ gautas rugpjūčio 18 d. vakare. Liudininkas policijai pranešė, kad nuo Paluknio kaimo (Trakų rajonas, kelias Varėna – Vilnius) važiuojančio automobilio vairuotojas gali būti girtas.
Policijos patruliai automobilį pastebėjo jau sostinės prieigose, Trakų Vokėje, ties J.Tiškevičiaus g. Pareigūnai įjungė šviesos bei garso signalus ir pareikalavo, kad „Audi A4 Avant“ vairuotojas sustotų kelkraštyje. Tačiau šis tik padidino greitį.
Prasidėjo trumpos gaudynės, pasibaigusios Vilijos g. Čia „Audi“ trenkėsi į tvorą, ją išvertė ir pakibo ant geležinkelio bėgių.
Iš automobilio iššokęs vyras dar bandė bėgti pėsčiomis, bet buvo greitai sučiuptas.
Paaiškėjo, kad 1989 m. gimęs vyras yra girtas. Pirmu pūtimu į alkotesterį jis pripūtė 1,76 prom. antru – 1,60 prom.
Pareigūnai taip pat nustatė, kad ant automobilio uždėti kitai transporto priemonei priklausantys numeriai.
Žmonės per incidentą nenukentėjo.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
gaudynėsgirtas vairuotojasVilnius
