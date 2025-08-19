Savaitgalį pasieniečiai sulaikė kvaišalų turėjusius užsieniečius

Šeštadienio naktį VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pasieniečiai Suginčių kaime, Akmenės r., sustabdė Latvijoje registruotą „Land Rover“. Automobilį vairavo 20-metis Latvijos pilietis, kartu vyko dar du jo tautiečiai, iš kurių vienas nepateikė asmens dokumentų.
Patikros metu daiktadėžėje rastas polietileninis maišelis su galimai narkotinėmis medžiagomis. Automobilio keleivis buvo sulaikytas, po apklausos paskirta paskirta kardomoji priemonė – periodiškai registruotis policijos įstaigoje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo kvaišalais be tikslo juos platinti. Už tokį baudžiamąjį nusižengimą įstatyme numatyta viešieji darbai arba laisvės apribojimas, arba bauda, arba areštas.
Automobilis saugomas Šiaulių pasienio užkardoje.
Taip šiam keleiviui, neturėjusiam dokumentų, suteikiančių teisę būti Lietuvoje, skirtas administracinis įspėjimas. Kiti keleiviai po apklausos paleisti.
Po kelių dienų, pirmadienio naktį, VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnų ekipažas Škilinpamūšio kaimo ribose, Pasvalio r., patikrinimui sustabdė iš Latvijos Respublikos atvykstantį automobilį „KIA Ceed“ su Suomijos valstybinio numerio ženklais. Automobilį vairavo 19-metis Rumunijos pilietis, kartu vyko jo tautietis.
Transporto priemonės salone pasieniečiai aptiko plastikinį maišelį su galimai augalinės kilmės narkotinėmis medžiagomis, priklausiusį keleiviui.
Vyro atžvilgiu taip pat pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo kvaišalais be tikslo juos platinti, jis pristatytas į Šiaulių pasienio užkardą procesiniams veiksmams atlikti. Už tokį baudžiamąjį nusižengimą įstatyme numatyta viešieji darbai arba laisvės apribojimas, arba bauda, arba areštas.
