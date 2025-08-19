Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaKriminalai

Smūgis tarptautinei kontrabandininkų grupuotei: sulaikyta cigarečių už 2,5 mln. eurų

2025 m. rugpjūčio 19 d. 10:14
Muitinės kriminalinė tarnyba
Muitinės kriminalinės tarnybos (MKT) ir Vilniaus teritorinės muitinės pareigūnai rugpjūčio 4–7 dienomis Vilniaus oro uoste sulaikė dvi siuntas iš Jungtinių Arabų Emyratų (JAE). Patikrinę dėžes, kuriose turėjo būti oro filtrai, skirti vienai Vilniaus įmonei, muitininkai ten aptiko rūkalus. Preliminariais duomenimis rasta apie pustrečio milijono eurų vertės cigarečių.
Kontrabandos siuntos sulaikytos rugpjūčio 4 ir 7 dienomis, muitinės pareigūnams Vilniaus oro uosto posto sandėlyje patikrinus iš JAE ir Turkijos atskraidintas variklių oro filtrų siuntas. Pravėrus dėžes su deklaruotomis prekėmis, paaiškėjo, kad didesnė jų dalis pilna cigarečių „M1 Super Slims“. Oro filtrų siuntos buvo skirtos vienai Vilniuje įsikūrusiai įmonei.
Rūkalai dar nebaigti skaičiuoti, išankstiniais duomenimis sulaikyta apie pusė milijono – 522 tūkst. pakelių cigarečių (be banderolių). Tokių cigarečių vertė su mokesčiais gali siekti apie 2,5 mln. eurų.
MKT Vilniaus skyriuje buvo pradėti du ikiteisminiai tyrimai dėl kontrabandos.
Tai jau antras didelis cigarečių kontrabandos iš JAE sulaikymas Lietuvoje šiemet. Kovo 1 d. MKT pareigūnai ties Kaunu sustabdė vilkiką, kuriame rado virš 500 tūkst. pakelių nelegalių rūkalų (jų vertė 2,3 mln. eurų). Cigaretės buvo užmaskuotos tariamai į Vakarų Europą vežtu popierinių rankšluosčių kroviniu.
Pastaraisiais metais MKT yra sulaikiusi ne vieną stambią tokių rūkalų siuntą, priklausančią gerai organizuotoms tarptautinių kontrabandininkų grupuotėms. Šios naudoja vadinamąją „Karuselės schemą“, kai cigarečių krovinys daug sykių pervežinėjamas iš valstybės į valstybę, kol, nutaikius momentą, dingsta iš oficialių dokumentų.
Tuomet šešėlinių vertelgų rankose likusios cigaretės realizuojamos įvairių šalių juodojoje rinkoje.
