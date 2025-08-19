Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaKriminalai

Vilniuje apiplėštas vyras, ramiai laiką leidęs savo kambaryje

2025 m. rugpjūčio 19 d. 09:26
Lrytas.lt
Vilniaus policija ieško nusikaltėlio, apiplėšusio vyrą, kuris ramiai laiką leido savo kambaryje.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 17 d. apie 21 val. 30 min. Vilniuje, Smolensko g., pro neužrakintas duris, į kambarį įsibrovė nenustatytas vyriškis, kuris sumušė vyrą (gim. 2002 m.) bei pagrobė piniginę, kurioje buvo 900 eurų.
Nukentėjusysis, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apiplėšė įsibrovęs į patalpą arba panaudojęs nešaunamąjį ginklą ar kitą daiktą, kuriuo galima žmogų žaloti, arba apiplėšė pagrobdamas didelės vertės svetimą turtą, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.
plėšimasVilniustyrimas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.