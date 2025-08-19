Vilniuje apiplėštas vyras, ramiai laiką leidęs savo kambaryje

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 17 d. apie 21 val. 30 min. Vilniuje, Smolensko g., pro neužrakintas duris, į kambarį įsibrovė nenustatytas vyriškis, kuris sumušė vyrą (gim. 2002 m.) bei pagrobė piniginę, kurioje buvo 900 eurų.
Nukentėjusysis, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apiplėšė įsibrovęs į patalpą arba panaudojęs nešaunamąjį ginklą ar kitą daiktą, kuriuo galima žmogų žaloti, arba apiplėšė pagrobdamas didelės vertės svetimą turtą, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.