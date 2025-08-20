7-metės košmaras Vilniuje: ką tik teismo sprendimu paimta iš tėvų patyrė girtos laikinos globėjos smurtą

Trečiadienio rytą Vilniaus apskrities VPK pranešė, kad rugpjūčio 19 d. apie 20 val. ir 22 val. 30 min. Vilniuje, namuose, moteris (gimusi 1980 m.) smurtavo prieš mažametę (gimusi 2018 m.), tuo sukeldama jai fizinį skausmą.
Policija praneša, kad atvykus pareigūnams, moteris buvo girta. Jai nustatytas 2,21 prom. girtumas.
Lrytas žiniomis, smurtu prieš vaiką įtariama moteris yra jos krikšto mama ir laikinoji globėja. Rugpjūčio 4 d. mergaitė teismo sprendimu buvo paimta iš tėvų, laikina globa suteikta būtent jos krikšto mamai.
Pirminiais pareigūnų duomenimis, moteris ne mažiau dviejų kartų mergaitei sudavė „norėdama paauklėti“.
Po antradienio incidento policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
Visa informacija apie įvykį perduota Vilniaus vaiko teisių specialistams.
Jei teisme būtų įrodyta įtariamosios kaltė, jai grėstų viešieji darbai arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
