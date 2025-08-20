Druskininkų pasieniečiai sustabdė girtą vairuotoją iš Elektrėnų, neturėjusį leidimo būti pasienio ruože

Antradienio vakarą tarnybą pasienio ruože vykdę VSAT Varėnos pasienio rinktinės Druskininkų pasienio užkardos pareigūnai vietinės reikšmės kelyje ties Jaskonių kaimu (Druskininkų sav.) sustabdė patikrinti „Nissan X-Trail“. Visureigį lietuviškais registracijos numeriais vairavo 63-ejų Elektrėnų gyventojas.
Vairuotojui pravėrus automobilio langą, VSAT pareigūnams kilo įtarimas, kad prie visureigio vairo sėdi neblaivus asmuo – nuo vairuotojo sklido alkoholio kvapas, automobilio salone mėtėsi apytuštės alaus pakuotės.
Netrukus VSAT pareigūnai elektrėniškiui nustatė lengvą girtumą. Jis pirmuoju iškvėpimu į alkotesterio matuoklį įpūtė 1,49 promilės, antruoju – 1,41 promilės alkoholio.
Už vairavimą girtam, kai nustatomas iki 1,51 promilės girtumas, Lietuvoje numatyta administracinė atsakomybė. Tokio vairuotojo laukia bauda nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų.
Be to, patikrinimo metu paaiškėjo, kad esant paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl masinio užsieniečių antplūdžio, vyras pasienio ruože atsidūrė neturėdamas VSAT išduoto leidimo. Už pasienio teisinį režimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą įstatyme numatytas įspėjimas arba 40–90 eurų bauda.
Už šį pažeidimą VSAT pareigūnai, surašę administracinio teisės pažeidimo protokolą, skyrė elektrėniškiui įspėjimą.
Sulaikytąjį kurorto svečią ir jo vairuotą automobilį išsigabeno policijos pareigūnai, kurie tirs įvykio aplinkybes ir priims sprendimą dėl nuobaudos skyrimo.
girtas vairuotojasvisureigissulaikymas
