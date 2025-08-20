Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaKriminalai

Jaunų užsieniečių konfliktas Vilniaus bendrabutyje: apkaltinusi sugadintu gyvenimu jauna moteris vyrą apipylė neaiškiu skysčiu Pradėtas tyrimas dėl grasinimo nužudyti

2025 m. rugpjūčio 20 d. 10:32
Lrytas.lt
Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl grasinimo nužudyti ir aiškinasi bendrabutyje kilusį dviejų jaunų užsieniečių konfllktą. Įsiutusi moteris kaltino vyrą sugadintu gyvenimu, jam grasino ir apipylė neaiškiu skysčiu.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 19 d. apie 19 val. 30 min. Vilniuje, Saulėtekio al., iš matymo pažįstama moteris grasino vyrui (gim. 2005 m.).
Pirminiais duomenimis, abu konflikto dalyviai yra užsieniečiai, o jų ginčas įvyko bendrabutyje.
Nukentėjęs vyriškis policijai vėliau pasakojo, kad jam būnant bendrabutyje, į patalpą užėjo iš matymo pažįstama mergina, kuri pradėjo šaukti, kad vaikinas jai sugadino gyvenimą.
Įsiutusi moteris ne tik šaukė ant jauno vyro, bet ir apipylė jį neaiškiu skysčiu truinčiu specifinį kvapą.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas grasino nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
grasinimas nužudytiVilniusSaulėtekis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.