Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 19 d. apie 19 val. 30 min. Vilniuje, Saulėtekio al., iš matymo pažįstama moteris grasino vyrui (gim. 2005 m.).
Pirminiais duomenimis, abu konflikto dalyviai yra užsieniečiai, o jų ginčas įvyko bendrabutyje.
Nukentėjęs vyriškis policijai vėliau pasakojo, kad jam būnant bendrabutyje, į patalpą užėjo iš matymo pažįstama mergina, kuri pradėjo šaukti, kad vaikinas jai sugadino gyvenimą.
Įsiutusi moteris ne tik šaukė ant jauno vyro, bet ir apipylė jį neaiškiu skysčiu truinčiu specifinį kvapą.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas grasino nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
grasinimas nužudytiVilniusSaulėtekis
